Берлин, 3 апреля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц в феврале предлагал Владимиру Зеленскому отказаться от вступления Украины в НАТО, но тот ответил отказом. Об этом 3 апреля пишет The Wall Street Journal.

Heinrich-Böll-Stiftung Олаф Шольц

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Отмечается, что канцлер озвучил эту идею до начала спецоперации — на встрече в Мюнхене 19 февраля.

Шольц предложил объявить нейтралитет в рамках более широкой сделки по европейской безопасности между Западом и РФ. По его словам, соглашение бы подписали Путин и Байден.

Зеленский в ответ отказался от возможности урегулирования, заявив, что большинство жителей страны якобы поддерживают вступление страны в НАТО.