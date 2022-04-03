Донецк, 3 апреля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. 11 мирных жителей ранены в результате обстрелов со стороны ВСУ освобожденной ранее части Мариуполя. Об этом 3 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Поступила информация о ранении 11 мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВФУ освобожденной ранее части н.п. Мариуполь», — отмечается в сообщении.

Пострадавшие доставлены в медучреждения, им оказывается необходимая помощь.

Ранее ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибра 122 мм.