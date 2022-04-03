Москва, , 08:43 — REGNUM Депутаты Госдумы и сенаторы намерены внести в Госдуму законопроект, вводящий уголовную ответственность за исполнение антироссийских санкций. Об этом сообщил член Совфеда Андрей Клишас.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы с коллегами из Госдумы завершили работу и в понедельник внесем поправки в Уголовный кодекс за исполнение ограничительных мер введенных иностранными государствами (санкций) на территории Российской Федерации», — отметил Клишас в телеграм-канале.

Он рассчитывает на оперативное принятие закона.

После начала спецоперации на Донбассе последовали санкции со стороны Запада.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на рассмотрении Госдумы уже находится законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций. Принятый в первом чтении в 2018 году законопроект устанавливает уголовную ответственность до четырех лет лишения свободы за исполнение санкций иностранных государств на территории РФ, а также за содействие введению антироссийских санкций. Предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тыс. рублей.

Документ также предусматривал наказание для граждан РФ, которые способствуют введению ограничительных мер против России, в виде лишения свободы на срок до трех лет и штрафа до 500 тыс. рублей.

В 2018 году спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что Госдума может до конца июля принять закон об ответственности за исполнение санкций Запада на территории РФ.

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