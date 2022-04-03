Москва, 3 апреля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы и сенаторы намерены внести в Госдуму законопроект, вводящий уголовную ответственность за исполнение антироссийских санкций. Об этом сообщил член Совфеда Андрей Клишас.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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"Мы с коллегами из Госдумы завершили работу и в понедельник внесем поправки в Уголовный кодекс за исполнение ограничительных мер, введенных иностранными государствами (санкций), на территории Российской Федерации», — отметил Клишас в телеграм-канале.

Он рассчитывает на оперативное принятие закона.

После начала спецоперации в Донбассе последовали санкции со стороны Запада.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на рассмотрении Госдумы уже находится законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций. Принятый в первом чтении в 2018 году законопроект устанавливает уголовную ответственность до четырех лет лишения свободы за исполнение санкций иностранных государств на территории РФ, а также за содействие введению антироссийских санкций. Предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тыс. рублей.

Документ также предусматривал наказание для граждан РФ, которые способствуют введению ограничительных мер против России, в виде лишения свободы на срок до трех лет и штрафа до 500 тыс. рублей.

В 2018 году спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что Госдума может до конца июля принять закон об ответственности за исполнение санкций Запада на территории РФ.