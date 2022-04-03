Донецк, 3 апреля, 2022, 08:41 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Донецку 4 снаряда калибра 122 мм. Об этом 3 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:15 — н.п. Опытное — г. Донецк: выпущено 4 снаряда калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили 5 снарядов калибра 122 мм по Первомайску в ЛНР.