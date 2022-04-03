Москва, 3 апреля, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Международные предприятия, которые остановили работу в России в рамках санкций за денацификацию Украины, необходимо передать в распоряжение трудовым коллективам. Об этом сказал министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев в интервью, опубликованным 3 апреля РИА Новости.

Kremlin.ru Сергей Глазьев

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«Я бы передавал такие предприятия трудовым коллективам. Больше них никто не заинтересован в сохранении рабочих мест», — сказал глава.

Он добавил, что восстановление рабочих мест на оставляемых производствах было названо главным критерием работы.

Стоит отметить, что ранее депутаты «Единой России» призвали национализировать компании, которые в рамках санкций прекратили работать в России. Они подготовили соответствующий законопроект.