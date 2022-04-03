Рига, 3 апреля, 2022, 07:27 — ИА Регнум. Поставки российского газа прекращены в Литву, Латвию и Эстонию с 1 апреля. Такое заявление сделал 2 апреля глава правления оператора системы природного газа Conexus Baltic Grid Улдис Барисс, сообщает Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

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Как пояснил Барисс, импорт российского газа в страны Балтии прекращён в связи с переходом расчётов за его поставки на рубли. По мнению Барисса, это окончательно показало, что «с точки зрения надёжности полагаться на них фактически больше нельзя».

При этом глава Conexus Baltic Grid уверяет, что повода для беспокойства из-за отсутствия топлива нет, так как в Инчукалнском газохранилище накоплено достаточное количество газа. Как уверяет Барисс, в хранилище газа больше, чем потребляют зимой Латвия и Литва вместе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что поставщик газа из Литвы отказался от закупок топлива у Газпрома после перехода Россией на расчёты за энергоносители в рублях.