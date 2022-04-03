Кишинёв, 3 апреля, 2022, 07:26 — ИА Регнум. В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) не замечены ни мобилизация, ни активизация воинских подразделений. Об этом говорится в заявлении пресс-службы правительства Молдавии.

Bestalex Карта Приднестровья

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Кишинёв отреагировал на заявление киевского режима, который распространил информацию, что на приднестровской территории местные вооружённые силы и российские миротворцы якобы готовятся нанести удар по Украине.

«Подтверждений того, что в Приднестровье мобилизуют войска, нет», — заявили в правительстве.

Также в сообщении говорится, что за ситуацией в ПМР «пристально следят» специальные службы. Они также обмениваются информацией с международными партнёрами.

Напомним, Киев и ранее неоднократно распространял недостоверную информацию, что с приднестровской стороны якобы наносили удары. При этом украинская сторона оборвала все связи с ПМР.