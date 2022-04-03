Вашингтон, , 07:12 — REGNUM Весь мир по призыву США не сплотился против России после начала спецоперации по денацификации Украины. Об этом 3 апреля заявил журналист Foreign Policy Колум Линч в статье.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Кроме ближайших друзей и военных союзников Соединённых Штатов на Западе и в Восточной Азии, большая часть мира не заинтересована в присоединении к возглавляемой США кампании по изоляции России», — написал Линч.

Он отметил, что у многих стран сохранились исторические связи с Россией. Также есть те, кто опасается экономических последствий, такаких как подорожание продуктов и топлива.

Журналист заявил, что во многих странах также недовольны нападениями США на страны Ближнего Востока. Из-за этого ряд ключевых стран, которые в хороших отношениях с Вашингтоном, не стали вводить санкции против России.

«Израиль, Объединённые Арабские Эмираты и Саудовская Аравия — воспротивились призывам Штатов изолировать Россию и присоединиться к американским санкциям против неё», — подчеркнул Линч, также указал, что Индия выступила с поддержкой РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкционная война против России была начата Западом с 2014 года, после того, как Крым вернулся в состав России. С тех пор санкции значительно усиливались, но крайняя ситуация наступила после того, как Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.