Москва, 3 апреля, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Новая партия гуманитарной поморщи была доставлена жителям Донбасса и Украины. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Гуманитарная помощь России

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Всего нуждающимся жителям Донбасса и Украины было доставлено 665 тонн гуманитарных грузов, в том числе продуктов питания, предметов первой необходимости, строительных материалов.

Для доставки гуманитарной помощи были задействованы десять автомобильных колонн Донского и Ногинского спасательных центров МЧС России из 70 автомобилей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из России на Украину начиная со 2 марта доставлено почти 7 500 тонн гуманитарных грузов.