Токио, , 06:06 — REGNUM До 55% японских компаний, которые базируются за рубежом, пострадали или ожидают негативных последствий от антироссийских санкций. Как сообщает 3 апреля информационное агентство Kyodo, об этом свидетельствует опрос, проведённый центром Pasona Group.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

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В опросе участвовали 699 японских компаний. Наибольшая доля пострадавших предприятий — 92,3% — находятся во Франции. Исследование проводили с 11 по 16 марта в США, Франции, Гонконге, Тайване, Сингапуре, Малайзии, Таиланде, Вьетнаме, Индонезии и Индии.

Чаще все убытки были связаны с ростом цен на сырьё, затраты на логистику и на энергоносители. Кроме того, начались проблемы с поставкой упаковки.

Также среди опрошенных копаний набольшая доля пострадавших относится к производственному сектору — 43,6%.