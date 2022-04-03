Мехико, 3 апреля, 2022, 06:06 — ИА Регнум. Дефицит бензина отметили власти северных штатов Мексики, граничащих с США. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба министерства финансов страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

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Мексиканское ведомство поясняет, что причиной дефицита топлива стал «дисбаланс между предложением и спросом из-за высокой стоимости горючего в мире и более низкими ценами на него в Мексике по сравнению с США». Из-за резкого роста цен на топливо в США часть американцев стали заправлять автомобили в Мексике, где цена на бензин не поменялась.

Министерство финансов Мексики отмечает также, что причиной дефицита топлива стал отказ от его закупки некоторыми импортёрами.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в начале марта уточнил, что в стране не будет повышения цен на топливо и электроэнергию из-за ситуации на Украине и связанным с ней ростом цен на нефть и нефтепродукты на мировых рынках.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США предполагают ежедневно высвобождать из стратегического резерва страны один миллион баррелей нефти, чтобы ликвидировать дефицит топлива, вызванный отказом от импорта российских энергоносителей.