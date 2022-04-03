Москва, 3 апреля, 2022, 05:37 — ИА Регнум. Объёмы продаж смартфонов в России менее чем за месяц упали почти вдвое. Об этом 3 апреля сообщают «Известия», ссылаясь на данные одного из производителей электроники.

Philip Wilson Смартфоны

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

По данным, представленным журналистам, в стране за неделю с 14 по 20 февраля продали 744 тыс. смартфонов, в следующую неделю — 703 тыс., а с 7 по 13 марта — 380 тыс. Сообщается, что цена на эти гаджеты выросла на 30—50%. В целом электроника стала стоить дороже на 30—300%.

Также эксперты предполагают, что отчасти падение спроса можно объяснить ажиотажем, когда многие кинулись в магазины покупать телефоны сразу после того, как стало известно об антироссийских санкциях. Теперь интерес схлынул.

Сообщается, что в магазинах России сильно сократился ассортимент электронной продукции. Возможно, это получится компенсировать поставками из Китая, а также из Индии и Вьетнама.