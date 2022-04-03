Москва, 3 апреля, 2022, 03:35 — ИА Регнум. Ревакцинация от коронавируса детей в возрасте 12−17 лет возможно, будет осуществляться с помощью первого компонента вакцины «Спутник М». Такое заявление сделал руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург 2 апреля в интервью РИА Новости.

Правительство Бурятии «Спутник М»

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Специалист пояснил, что ревакцинация подростков, скорее всего, будет осуществляться вакциной «Спутник М», её первым компонентом. Однако Гинцбург уточнил, что регулятор может поручить провести дополнительные клинические испытания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам главы Центра имени Гамалеи, ревакцинацию детей следует проводить не чаще, чем раз в шесть месяцев. Но если штамм будет мутировать, то этот временной период может увеличиться.