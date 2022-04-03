Лондон, 3 апреля, 2022, 03:30 — ИА Регнум. Правительство Великобритании планирует построить в течение 30 лет семь атомных электростанций, чтобы не зависеть энергетически от РФ во время антироссийских санкций. Об этом 2 апреля сообщает газета Daily Telegraph, ссылаясь на министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Квази Квартенга.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

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"Если мы перенесёмся в 2050 год, то это будет мир, где Великобритания располагает шестью или семью площадками. Этого не произойдёт в ближайшие два года, но это определённо то, к чему мы можем стремиться», — сказал Квартенг журналистам.

Он сообщил, что в новой стратегии энергетической безопасности, которую планируют обнародовать 7 апреля, будет предписано возвести к 2030 году не менее двух АЭС. Планируется, что к этому времени атомная энергетика станет видной отраслью в Великобритании.

По данным журналистов, к 2050 году в стране планируется нарастить выработку электроэнергии с помощью АЭС — с 7 до 24 гигаватт.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил согражданам, что их жду тяжёлые времена, так как Лондон намерен отказаться от российских энергоносителей и начать переходить ускоренными темпами на «зелёную энергетику».