Вашингтон, , 02:39 — REGNUM Члены Конгресса США затянули рассмотрение пакета антироссийских санкций. Об этом 2 апреля сообщает газета The Washington Post.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По данным журналистов, рассматриваются такие меры, как запрет на импорт нефти из России, отмена торговых преференций для РФ и Белоруссии, выделение средств на преследование российских чиновников и бизнесменов и замораживание золотовалютных резервов Москвы. Также сообщатся, что на повестке дня стоит вопрос о компенсации российских активов и передаче их Украине.

В газете считают, что проблемы вызваны столкновением личных интересов конгрессменов. Также журналисты полагают, что некоторые вопросы усложняются из-за правил Сената.

«Другие побочные вопросы, такие как политика и люди, баллотирующиеся на должность, иногда мешают достижению цели», — прокомментировал ситуацию журналистам республиканский сенатор Джеймс Риш.

Ожидается, что политики в Конгрессе смогут договориться на следующей неделе.