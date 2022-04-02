Москва, 3 апреля, 2022, 01:42 — ИА Регнум. Гуманитарный коридор для эвакуации иностранных граждан откроют из Мариуполя в Бердянск Вооруженные силы России. Об этом 2 апреля сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Цитата из видео «Название города Мариуполь стало нарицательным» на YouTube Разрушенное здание в Мариуполе

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Гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск открывается с 00:00 мск 3 апреля. Российские военнослужащие гарантируют соблюдение режима тишины на маршруте движения.

Кроме того, по просьбе президента Турции Тайипа Эрдогана к президенту России Владимиру Путину, будет оказано содействие в эвакуации иностранных граждан, находящихся в заложниках у боевиков нацбатов в ряде районов Мариуполя.

Как отметил Мизинцев, Россия непрерывно осуществляет взаимодействие с ООН, ОБСЕ, Международным комитетом Красного Креста и рядом других международных организаций для координации целенаправленной работы по эвакуации мирных жителей и иностранцев из районов боевых действий. Мизинцев подчеркнул, что Россия никогда не оставляет без внимания гуманитарные инициативы, поступающие от других стран и международных организаций. Из Бердянска иностранные граждане могут быть по их выбору эвакуированы как в Россию, так и на территории, находящиеся под контролем Киева. Людей вывезут любым наземным или морским транспортом по избранным направлениям.

Мизинцев уточнил, что проведение эвакуации иностранцев возможно только при полном содействии украинских властей по пропуску гуманитарной колонны из Мариуполя и соблюдению режима тишины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Турция готова предоставить суда для эвакуации жителей Мариуполя по морю.