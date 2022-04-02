Астана, 3 апреля, 2022, 01:31 — ИА Регнум. Учёные в Казахстане завершили доклинические испытания двух нозальных отечественных вакцин от COVID-19. Об этом 2 апреля сообщил журналистам вирусолог-вакцинолог, профессор Кайсар Табынов.

Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

Он рассказал, что препараты NARUVAX-C19 и NARUVAX-C19/Nano проверили на острую токсичность на мышах и крысах. Также на этих животных провели безопасность при влиянии на внутренние органы и оценили аллергизирующие свойства.

Сообщается, что все испытания пройдены успешно, вскоре планируется начать первую фазу клинических испытаний.

Напомним, в Казахстане начали с декабря 2020 года производить российскую вакцину «Спутник V». В марте 2022 года в республике начали выпуск препарата «Спутник Лайт».