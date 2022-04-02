Анкара, 3 апреля, 2022, 01:18 — ИА Регнум. Турция готова предоставить суда для эвакуации жителей Мариуполя по морю. Об этом 2 апреля заявил на брифинге министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

(сс) simsek hb Реджеп Эрдоган и Хулуси Акар

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«Готовность Анкары поддержать процесс эвакуации была доведена до сведения военного атташе РФ в Турции, приглашенного в наше оборонное ведомство», — сказал глава ведомства.

Министр добавил, что Анкара по этому вопросу также держит связь с Киевом. По словам Акара, он уже неоднократно обсуждал этот вопрос с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Турецкий министр также сообщил, что ведутся переговоры с Москвой и Киевом по вопросу безопасного выхода турецких судов из украинских портов.

Стоит отметить, 27 февраля в Главном морском управлении Турции сообщили, что все турецкие суда, которые стоят в украинских портах, прекращают работу. В российских потах суда под турецким флагом перевалку грузов не остановили.