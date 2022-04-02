Москва, 3 апреля, 2022, 01:16 — ИА Регнум. «Росатом» не остановил ни один из своих текущих международных проектов по строительству атомных электростанций. Об этом сообщил 2 апреля генеральный директор российской госкорпорации Алексей Лихачёв.

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«Мы не остановили ни одного объекта, мы продолжаем работать», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Лихачёв напомнил, что на сегодняшний день портфель зарубежных проектов «Росатома» включает строительство 35 энергоблоков АЭС в разных странах, которые находятся на разных стадиях реализации.

По его словам, «Росатом» в настоящее время оценивает все возможные риски для реализации этих проектов, в том числе связанные с компаниями-поставщиками и субподрядчиками, поскольку в текущей ситуации «перекорежило всю мировую логистику».