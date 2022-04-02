Москва, 3 апреля, 2022, 00:50 — ИА Регнум. В Россию с момента начала специальной военной операции из ДНР и ЛНР, а также из опасных районов Украины эвакуированы 557 565 человек. Об этом сообщил на брифинге 2 апреля начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

40.mchs.gov.ru Встреча беженцев с Украины на железнодорожном вокзале в Калуге

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«Всего с начала специальной военной операции эвакуированы в Россию уже 557 565 человек, из которых 111 870 — дети», — сообщил он.

Мизинцев добавил, что только за последние сутки «без участия украинских властей, Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста» в Россию было эвакуировано 14 168 человек, в том числе 891 ребёнок.