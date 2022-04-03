Москва, , 00:07 — REGNUM Ни одна страна в мире не испытывала такого санкционного давления, как сейчас испытывает Россия, но это заставляет «крутится и работать». Об этом 2 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью белорусскому телевидению.

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«Мы под санкциями беспрецедентными. В истории еще не было такого санкционного давления ни на одну страну в мире. Но нет худа без добра. Это заставляет нас крутиться, работать, это заставляет нас производить то, что мы не производили раньше», — рассказал Песков.

Западные санкции в итоге заставляют Россию самой внедрять те технологии, которые раньше приходилось закупать из-за рубежа. В частности, ускоряется программа развития авиапромышленности, а также программу АПК.

Кроме того, западные санкции способствуют ещё большей интеграции России с Белоруссией, отметил Песков.

«Это заставляет нас еще плотнее взаимодействовать и еще глубже выстраивать интеграцию с Белоруссией, кооперацию с Белоруссией, потому что это помогает нам снизить это санкционное влияние», — отметил Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкционная война против России была начата Западом с 2014 года, после того, как Крым вернулся в состав России. С тех пор санкции значительно усиливались, но крайняя ситуация наступила после того, как Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.