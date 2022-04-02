Москва, 2 апреля, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Россия за прошедшие сутки эвакуировала из опасных районов Украины, а также из Донецкой и Луганской Народных Республик (ЛНР и ДНР), более 14 тыс. человек. Об этом 2 апреля сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Беженцы

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«За прошедшие сутки, без участия украинских властей, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также Международного Комитета Красного Креста из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также опасных районов Украины эвакуированы в Россию 14 168 человек, из них — 891 ребенок», — сказал он.

Мизинцев также добавил, что всего в Россию с начала спецоперации были эвакуированы уже 557 565 человек.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Следственный комитет России возбудил дело по факту удержания украинскими боевиками заложников в роддоме Мариуполя.