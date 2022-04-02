Москва, 2 апреля, 2022, 22:03 — ИА Регнум. Восстановление границ Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) является одной из целей спецоперации России на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире канала «Белоруссия 1».

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Одна из главных целей операции — это собственно спасение этих республик и восстановление их государственности в границах 2014 года», — сказал Песков.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины. Защита людей, которые несколько лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, является целью операции, сказал глава государства.