Минск, 2 апреля, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал двойные стандарты «стилем идеологии» оппонентов Москвы и Минска.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Двойные стандарты были, есть и наверняка будут у наших оппонентов. И Минску, и Москве придется всегда работать с этими двойными стандартами. Мы от них никуда не денемся. Это стиль работы, это стиль идеологии наших визави… Это просто обязывает нас к тому, чтобы мы были терпеливыми и настойчивыми в доведении нашей позиции до оппонентов, и чтобы мы так действовали всегда», — заявил Песков в эфире канала «Беларусь 1».

Также Песков объяснил «жёсткие меры», которые принимаются в России для борьбы с недостоверной информацией:

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«У нас сейчас принимаются очень жёсткие меры. Время, когда проходит специальная военная операция, обязывает государство принимать такие жесткие меры. Здесь не до миндальничания, нужно быть жесткими и особо не церемониться», — заявил пресс-секретарь.