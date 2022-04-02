Москва, 2 апреля, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Переговоры, которые проводят представители России и Украины, идут непросто. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью на канале «Беларусь 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«В конечном итоге все хотят, чтобы цели военной операции были достигнуты как можно скорее… — сказал Песков. — Это возможно путём этих мирных переговоров. Хотя они идут непросто».

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам заявил, что атака украинских вертолётов российской нефтебазы под Белгородом не способствует созданию комфортных условий для переговоров между Россией и Украиной.