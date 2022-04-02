Москва, 2 апреля, 2022, 21:01 — ИА Регнум. Демилитаризация Украины «идёт полным ходом». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью на канале «Беларусь 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Демилитаризация (Украины) действительно идёт полным ходом, — сказал он. — Военный потенциал, инфраструктура (Украины) во многом разрушена в ходе спецоперации».

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля глава РФ Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, отметил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.