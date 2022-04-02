Донецк, 2 апреля, 2022, 20:41 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала текущих суток выпустили по Донецкой Народной Республике (ДНР) более 100 снарядов и мин. Об этом 2 апреля говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Противник выпустил (по ДНР) более 100 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 122-мм ствольной артиллерии и 120 и 82-мм миномётов», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 2 апреля штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что населенный пункт Васильевка в ДНР обстреляли представители вооруженных формирований Украины (ВФУ).