Москва, 2 апреля, 2022, 19:28 — ИА Регнум. Оперативно-тактической авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России в течение дня поражены 28 военных объектов Украины. Об этом 2 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Mil.ru ВКС РФ

Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 28 военных объектов Украины», — отметил он.

По его словам, авиацией ВКС РФ поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 района сосредоточения боевой техники ВСУ.

Конашенков отметил, что всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 1888 танков и других боевых бронированных машин, 205 установок реактивных систем залпового огня, 125 самолетов и 88 вертолетов, 381 беспилотный летательный аппарат, 793 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1771 единица специальной военной автомобильной техники.