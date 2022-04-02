Донецк, 2 апреля, 2022, 19:12 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли пять военнослужащих. Об этом 2 апреля говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

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«За прошедшие сутки в борьбе за независимость пятеро защитников ДНР погибли при исполнении воинского долга и 21 получил ранения, — говорится в сообщении. — Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших».

Как передавало ИА REGNUM, 2 апреля штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ в Петровском районе Донецка пострадала женщина.