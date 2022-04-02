Екатеринбург, 2 апреля, 2022, 19:07 — ИА Регнум. В Свердловской области от COVID-19 излечились ещё 5215 человека. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

Всего в регионе выздоровел уже 353 651 гражданин. А выявили коронавирус у 426 730 пациентов.

Зарегистрировано ещё семь случаев смерти больных COVID-19. С начала пандемии эта болезнь унесла жизни уже 10 586 человек.