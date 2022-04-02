Москва, 2 апреля, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обратила внимание, что вооруженные силы Украины нанесли удар по нефтебазе в Белгороде ровно после того, как Государственный департамент США призвал американцев спешно покинуть Россию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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Захарова напоминает, что ориентировочно в 19:30 по времени UTC 31 марта глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс призвал всех американских граждан, которые находятся на территории России и Украины, немедленно покинуть эти страны.

Через шесть часов после призыва американского Госдепа, в 02:00 UTC 1 апреля два украинских вертолета Ми-24 пересекли границу России и нанесли удар по объектам в Белгороде, подчеркивает Захарова.

«Вашингтон знал?» — написала она в субботу в своемTelegram-канале.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСУ нанесли удары по нефтехранилищу в Белгороде. Жертв и пострадавших не было. Пожар затронул резервуары с топливом, пришлось эвакуировать жителей близлежащих домов.