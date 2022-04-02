Вашингтон, 2 апреля, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Представители Республиканской партии США убеждают не допустить активного участия Соединённых штатов в военные дела Украины, заявил Редактор The National Interest Джейкоб Хейлбрунн.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

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Этот вопрос обсуждался на экстренном заседании сторонников Трампа в Республиканской партии США, которому посвящена статья Хейлбруна в газете Politico. Республиканцы предупредили об опасности военной помощи Украине, которая может привести к третьей мировой войне. По мнению выступавших, политика США может привести страну к «катасрофическому» столкновению с Россией.

Кандидат на пост конгрессмена от штата Вашингтон Джо Кент положительно оценил решения Путина в отношении ЛНР и ДНР.