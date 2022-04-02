Брюссель, , 18:32 — REGNUM Жители западных стран вовсе не спешат отказаться от привычного им образа жизни и снижать спрос на потребление экспортируемого Россией топлива о чем их просят политики. Об этом сегодня, 2 апреля, пишет издание Politico.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По мнению журналистов Politico, даже самые слабые призывы западных политиков к изменению поведения не находят никакого отклика. При этом западные политики предлагают довольно много вариантов того, как можно снизить уровень потребления.

К примеру, жителям евросоюзных стран предлагается понизить термостаты в домах на один градус, сократить спрос на российскую нефть за счет снижения ограничений скорости или введения дней без автомобилей.

Но люди совершенно не хотят ничего менять и воспринимают такие предложения в штыки. В связи с этим многие политики на Западе осторожничают и пытаются не выступать с призывами подобного рода.

По мнению эксперта Яна Розенова, чьи слова приводит издание, для политиков стран Запада куда безопаснее призывать к строительству ветряных и солнечных электростанций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, западные страны после начала российской специальной военной операции на Украине, ввели против РФ жесткие санкции, которые, в том числе, вызвали и российские ответные меры. Это привело к существенному росту цен на энергоносители и продовольственные товары в странах Запада.