Берлин, , 18:06 — REGNUM Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защите климата Роберт Хабек считает, что германское общество находится на грани раскола из-за конфронтации с Россией. Об этом Хабек заявил журналистам сегодня, 2 апреля.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

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По мнению Хабека, конфронтация с Россией и полный отказ от закупок российских энергоносителей может привести к расколу германского общества.

«Это не игра, а сценарий, к которому нужно отнестись очень серьезно, (сценарий) возможных глубоких разногласий в экономике и обществе. С моей точки зрения, было правильно не начинать немедленно процесс прекращения отношений в вопросе поставок», — заявил вице-канцлер Хабек, комментируя внешнеполитический курс германского коалиционного правительства во главе с Олафом Шольцем.

Он подчеркнул, что предлагаемые чрезвычайные меры вполне можно заменить на постепенный, растянутый по времени отказ от российских поставок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад в германских СМИ появилась информация, что правительство Олафа Шольца разрабатывает чрезвычайный план по экстренному переходу на закупки нефти и газа из альтернативных России источников. Это связано с тем, что российские власти потребовали от недружественных стран (в числе которых оказалась и Германия), оплачивать покупки российских энергоносителей в рублях. большщинство стран ЕС категорически отказалось это делать.