Москва, 2 апреля, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Сенатор Алексей Пушков предложил жителям стран Евросоюза и военного блока НАТО оригинальный способ проявить свою «солидарность» с Украиной, иронизируя над предложением евросоюзного комиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер использовать меньше воды в душе и приговаривать «получи, Путин». Свое предложение Пушков опубликовал сегодня, 2 апреля, в своем телеграм-канале.

В туалете

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Напомним, что страны Запада столкнулись с серьезными экономическими трудностями, которые они сами создали, введя жесткие санкции против России. Раскручивается инфляция, дорожают энергоносители, растут в цене продовольственные товары, возможен даже продовольственный дефицит.

Чтобы как-то успокоить ситуацию, западные политики предлагают гражданам своих стран ограничить себя в потреблении, например, есть поменьше мяса, покупать меньше моторного топлива и так далее.

Вестагер 30 марта в эфире POLITICO Live предложила жителям европейских стран тратить поменьше воды в душе и приговаривать при этом «получи, Путин».

«Можно еще также не спускать унитаз. Эта «мера» даже покруче будет», — написал Пушков в своем телеграм-канале, комментируя сомнительное предложение Вестагер.