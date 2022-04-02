Луганск, 2 апреля, 2022, 17:36 — ИА Регнум. На окраинах Рубежного идут бои между военнослужащими Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) и украинскими силовиками. Об этом, как передает Луганский Информационный Центр, сообщил 2 апреля официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко журналистам.

Stealth 007 Символы ЛНР

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«Народная милиция продвигается вперед, — пояснил Филипоненко. — Бои продолжаются только на окраинах города, где противник занял наиболее серьезную оборону в жилом массиве».

По его словам, военнослужащие ЛНР не могут бездумно «уничтожать жилой массив, в котором находятся мирные жители, поэтому приходится цели выбирать осторожно, чтобы не повредить мирному населению».

Как передавало ИА REGNUM, 2 апреля избранный в 2015 году городским головой Рубежного Сергей Хортив заявил журналистам, что инфраструктуру Рубежного в ЛНР уничтожают украинские силовики.