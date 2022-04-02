Тель-Авив, Израиль, 15 мая, 2024, 07:33 — ИА Регнум. Ведущие офицеры Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХА) и члены военного кабинета выразили недовольство в связи с тем, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху не разработал план по управления сектором Газа после окончания конфликта. Об этом со ссылкой на израильских чиновников сообщило издание The New York Times.

Иван Шилов ИА Регнум Биньямин Нетаньяху

«Некоторые генералы и члены военного кабинета были особенно недовольны премьер-министром Биньямином Нетаньяху из-за отсутствия заявлений о создании альтернативы палестинскому движению ХАМАС для управления Газой», — говорится в материале.

Утверждается, что из-за отсутствия конкретного плана действий на ранее занятые ЦАХАЛ территории сектора Газа, в том числе в город Джебалия на севере анклава, вновь вернулись боевики ХАМАС, в то время как израильские войска ведут боевые действия в районе Рафаха. Ряд высокопоставленных офицеров на фоне этого стали всё более открыто высказывать недовольство в связи с необходимостью вновь вести бои за эти территории.

Как передавало ИА Регнум, израильская сторона неоднократно отвергала любые предложения о постоянном прекращении огня в секторе Газа. Биньямин Нетаньяху заявлял, что Израиль будет вести войну до тех пор, пока полностью не уничтожит палестинское движение ХАМАС.

Преследуя эту цель, Армия обороны Израиля готовит крупномасштабное наступление на Рафах на юге палестинского анклава, где укрываются более миллиона палестинских беженцев, вынужденных покинуть свои дома с начала конфликта. 13 мая телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации США сообщил, что ЦАХАЛ стянула достаточное количество сил и резервов для начала военной операции в Рафахе, которая может начаться в ближайшие дни. Отмечалось, что возможное решение о наступлении будет означать, что Тель-Авив пошёл наперекор многомесячным предупреждениям США отказаться от наступления на густонаселённый город.