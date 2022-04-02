Мариуполь, ДНР, 2 апреля, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Из Мариуполя в Безыменное в Донецкой Народной Республике (ДНР) эвакуировали еще свыше 320 мирных жителей, среди которых более 70 — дети. Об этом 2 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«С 08:00 до 16:00 из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 328 человек, включая 72 ребенка, — говорится в сообщении. — В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР».

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что украинские боевики в Мариуполе оказались «загнанными в угол».