Вашингтон, 2 апреля, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Основные вопросы безопасности Вашингтону и Москве необходимо продолжать обсуждать. Об этом сообщил посол США в России Джон Салливан на странице в социальной сети.

Джон Салливан

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«Я считаю важным, чтобы США и Россия продолжили обсуждать самые основные вопросы безопасности», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 22 марта Джон Салливан заявил, что отзывать посла США из России и закрывать посольство в Белом доме не планируют.