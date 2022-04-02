Салливан: России и США нужно продолжать диалог по проблемам безопасности
Вашингтон, 2 апреля, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Основные вопросы безопасности Вашингтону и Москве необходимо продолжать обсуждать. Об этом сообщил посол США в России Джон Салливан на странице в социальной сети.
Джон Салливан
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«Я считаю важным, чтобы США и Россия продолжили обсуждать самые основные вопросы безопасности», — отметил он.
Как передавало ИА REGNUM, 22 марта Джон Салливан заявил, что отзывать посла США из России и закрывать посольство в Белом доме не планируют.