Вашингтон, 2 апреля, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Экономику США от краха может спасти только отмена санкций против России. Об этом пишет американское издание The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

Напомним, что после начала российской специальной военной операции на Украине, Запад ввел против России жесткие санкции. Это привело к расбалансировке мирового рынка энергоносителей — цены на нефть выросли, а цены на газ в Евросоюзе бьют все рекорды.

Рост цен на нефть привел к росту цен на топливо, а это ударило по сельхозпроизводителям, что, в свою очередь, привело к росту цен на продовольственные товары. В итоге, в США фиксируется небывалый за последние десятилетия уровень инфляции.

По мнению авторов The Hill, ускорившаяся инфляция в стране и рост цен на энергоносители являются предвестниками коллапса экономики США.

Чтобы спасти свою экономику от краха, властям США надо снять санкции с России и способствовать скорейшему завершению конфликта на Украине.