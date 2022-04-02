Донецк, 2 апреля, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Населенный пункт Васильевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом 2 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«В Васильевке Ясиноватского района произошло попадание украинского боеприпаса в жилой дом по улице Лесная, — говорится в сообщении. — В результате был ранен мужчина».

Отмечается, что сотрудники специальных служб оказывают пострадавшему медицинскую помощь.

Как передавало ИА REGNUM, 1 апреля в Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики сообщили, что город Волноваха будет обеспечен энергоснабжением уже в апреле 2022 года.