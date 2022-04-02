Москва, 2 апреля, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерство иностранных дел России Мария Захарова с иронией отметила, что западные страны пытаются преодолеть созданные ими самим проблемы с помощью слов. Об этом Захарова написала в своем телеграм-канале 2 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

Напомним, что после начала специальной военной операции России на Украине страны Запада ввели против РФ жесточайшие санкции, которые, однако, привели к существенным экономическим потерям в самих этих западных странах. Страны Евросоюза, в частности, столкнулись с перспективой продовольственного и топливного кризисов. При этом западные политики пытаются увещевать своих граждан ограничить потребление. Захарова приводит наиболее яркие изречения западных политиков по этому поводу:

Министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир: «Несмотря на то что я вегетарианец, я не буду проповедовать, что все должны перейти на вегетарианство. Но скажем так: употребление меньшего количества мяса было бы вкладом против Путина».

Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир: «Нужно объявить войну «хомякам». Речь идет о людях, которые запасаются впрок макаронами, мукой или растительным маслом. В результате это приводит к тому, что продуктов на полках в магазинах становится меньше. Продажу товаров в одни руки можно даже нормировать».

Министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир: «Мы должны по возможности не брать машину, а ездить на велосипеде, автобусе или поезде, совсем необязательно ездить по автострадам быстро, напротив, каждый может выбирать более экономный вариант передвижения с низкой скоростью. Учитывая высокие цены на энергоносители и сильную зависимость от России, я могу только посоветовать вам так поступать. Одним махом можно было бы сэкономить много энергии».

Глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман: «Мы можем ограничить скоростной лимит до 100 километров в час на автобанах и до 30 в городах, чтобы снизить потребление энергии. Было бы правильно сохранять каждую каплю бензина, которую мы можем сэкономить».

Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек: «В настоящее время если есть желание нанести немного ущерба Путину, то следует экономить электричество. Но это, конечно, не призыв к гражданам, это политическое обязательство в том числе для меня самого и моего министерства, которое выражается в подготовке необходимых законов и шагов».

Министр сельского хозяйства федеральной земли Баден-Вюртемберг Хаук: «15 градусов зимой можно пережить, надев свитер. Никто от этого не умрет. И поэтому я скажу так: мы должны перекрыть Путину «золотой» кран, прекратить поставки газа и нефти, чтобы Европа снова получила шанс на свободу».

Глава Комитета по регулированию энергетики Франции Ж.-Ф. Каренко: «Если ничего не предпринять, то страну неизбежно ждут проблемы с электроснабжением. Нам всем нужно экономить газ и электричество, в противном случае нам следующей зимой не поздоровится. Не только промышленность, государственные и образовательные учреждения, но и каждый из нас должен приложить максимальные усилия для экономии энергии: снизить температуру в батареях квартир, экономить на кондиционерах и освещении. Мы находимся в чрезвычайной ситуации и каждый должен внести свой вклад. Настоящий кризис должен научить тому, что общественный интерес превыше личного».