Варшава, , 16:07 — REGNUM Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил журналистам, что Польша предложила Европейской комиссии новый перечень санкций в отношении России, сообщает РИА «Новости».

Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам Мюллера, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 1 апреля направил в Еврокомиссию письмо о новых санкциях, которое будет передано в Евросовет. Он призвал Евросовет реализовать обещания и закрыть финансовые потоки с Россией.

«Второй постулат — отключение поставок российских нефти, газа и угля на территорию ЕС, или хотя бы ясное описание перспективы, когда это может произойти. Еще один важный момент — конфискация имущества РФ и олигархов на территории ЕС. То, что мы сейчас видим — это заморозка активов», — заявил пресс-секретарь польского правительства.