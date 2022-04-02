Варшава, 2 апреля 2022, 16:07 — REGNUM Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил журналистам, что Польша предложила Европейской комиссии новый перечень санкций в отношении России, сообщает РИА «Новости».
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По словам Мюллера, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 1 апреля направил в Еврокомиссию письмо о новых санкциях, которое будет передано в Евросовет. Он призвал Евросовет реализовать обещания и закрыть финансовые потоки с Россией.