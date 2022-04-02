Польша направила Еврокомисси предложения по новым санкциям против России
Варшава, 2 апреля, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил журналистам, что Польша предложила Европейской комиссии новый перечень санкций в отношении России, сообщает РИА «Новости».
Иван Шилов ИА REGNUM
Матеуш Моравецкий
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По словам Мюллера, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 1 апреля направил в Еврокомиссию письмо о новых санкциях, которое будет передано в Евросовет. Он призвал Евросовет реализовать обещания и закрыть финансовые потоки с Россией.
«Второй постулат — отключение поставок российских нефти, газа и угля на территорию ЕС, или хотя бы ясное описание перспективы, когда это может произойти. Еще один важный момент — конфискация имущества РФ и олигархов на территории ЕС. То, что мы сейчас видим — это заморозка активов», — заявил пресс-секретарь польского правительства.