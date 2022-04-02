Москва, 2 апреля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Время для переоценки отношений с РФ и начала диалога придет, когда европейцы «протрезвеют». Об этом 2 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

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"Когда … европейцы протрезвеют от американского бурбона, когда все-таки подумают, что мы сами должны заботиться о судьбах нашего континента, Европы, даже Евразии, тогда придет время переоценки наших отношений и выхода в состояние диалога», — отметил он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».