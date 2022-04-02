Анкара, 2 апреля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил об отсутствии угрозы для судоходства в Черном море после обнаружения дрейфующих мин.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

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«На данный момент проблем для судоходства нет», — отметил он, добавив, что Турция готова выделить суда для организации эвакуации гражданских лиц и раненых из Мариуполя по морю.

Ранее минобороны Турции сообщило об обнаружении мины у побережья Игнеады.

ФСБ России заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Очакова, Одессы, Черноморска и Южного.