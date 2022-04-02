Москва, 2 апреля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Намерение властей Украины войти в состав Евросоюза прокомментировал шуткой, приписываемой бывшему главе правительства России Виктору Черномырдину, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Archive.government.ru Дмитрий Медведев

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"Одна историческая байка из недавнего прошлого. Слова, которые приписывают В. С. Черномырдину. В тот период, когда он был послом на Украине, его якобы спросили: «Когда Украина вступит в ЕС?» Он очень быстро ответил: «Сразу после Турции». — «А Турция, когда?» — уточнили у него. «Турция? Никогда…» — написал он в сообщении в своем телеграм-канале.

Также Медведев напомнил, что вначале Украина очень желала вступить в ЕС, после этого умоляла принять ее в состав Североатлантического альянса (НАТО), и в данный момент вновь хочет оказаться в Евросоюзе.

«Наша позиция украинцам известна: если есть такое желание, вступайте, была бы честь предложена», — добавил зампред Совбеза России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что вхождение Украины в состав Евросоюза без вступления в Североатлантический альянс (НАТО) невозможно, так как это взаимозависимые организации.