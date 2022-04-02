Лондон, , 13:46 — REGNUM Активисты National Assembly планируют провести 2 апреля масштабные акции протеста в 25 крупнейших городах Великобритании — в том числе в Лондоне, Ливерпуле и Манчестере — в связи с резким ростом цен.

Рост цен

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На фоне резкого роста цен на газ в Британии годовая инфляция достигла рекордного уровня за последние 30 лет.

«Общественное возмущение резким ростом стоимости жизни увеличивается … Настало время объединиться и построить коллективное сопротивление. Сейчас самое время выйти на улицы и послать четкий сигнал правительству, что мы отказываемся платить за их кризис», — отмечается в сообщении движения.

Акции протеста проходят на фоне повышения ценового порога на газ и электричество на 54%.