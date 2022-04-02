Афины , 2 апреля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Греческие железнодорожники отказываются перевозить бронетехнику США и НАТО из порта Александруполис к границам Украины. Об этом 2 апреля передает информационный портал компартии Греции.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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В руководстве компании TrainOSE оказывают давление на рабочих и посылают угрозы, передает RT.

За железнодорожников уже вступились местные профсоюзы, а ряд активистов стали закидывать натовскую бронетехнику краской.